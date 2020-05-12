2020-05-12T13:48:20+03:00
Общество

138 нелегалов задержали в Смоленской области

Иностранцы ехали на работу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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138 нелегалов задержали в Смоленской области. Фото: из архива УФССП по Смоленской области.138 нелегалов задержали в Смоленской области. Фото: из архива УФССП по Смоленской области.
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138 иностранцев задержали за незаконное пересечение границы на майских праздников, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области. Нелегалы заверяли пограничников, что едут на работу.

- Задержанных оштрафовали и отправили обратно домой. Общая сумма наложенных штрафов составила 220 000 рублей, - сообщили в ведомстве.

Ранее на некоторых иностранцев были заведены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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