12 Май 2020 2020-05-12T15:13:29+03:00

Движение транспорта ограничат на улице Ногина в Смоленске. Фото: pixabay.com.

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Движение транспорта ограничат на улице Ногина в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Целый месяц - с 18 мая по 19 июня - автомобилистам придется искать пути объезда. Временные знаки появятся в районе домов №32 и №6/25.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что на улице пройдет реконструкция электросетей. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее продумать маршруты передвижения.

Ранее стало известно о продлении ограничений на улице Николаева. Проблемы с проездом будут на четной и нечетной стороне дороги

ИСТОЧНИК KP.RU