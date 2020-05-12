2020-05-12T15:30:31+03:00
Общество

Власти Смоленска продолжат работу в особом режиме

Городская администрация продлила ограничительные мероприятия до 31 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Власти Смоленска продолжат работу в особом режиме. Фото: из архива администрации г. Смоленска.Власти Смоленска продолжат работу в особом режиме. Фото: из архива администрации г. Смоленска.
Изменить размер текста:

Администрация Смоленска продлила особый режим работы до 31 мая. Соответствующее распоряжении Главы города опубликовано на сайте городской администрации. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В документе также говорится, что ряд сотрудников с 12 мая переходят на удаленную работу.

Между тем, число больных коронавирусом в Смоленской области приближается к тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Даты окончания учебного года назвали в Смоленске
Мошенник похитил деньги смолянки с нескольких карт
Власти Смоленска продолжат работу в особом режиме
Движение транспорта ограничат на улице Ногина в Смоленске
Памятник Воину-освободителю установили в Шумячском районе
138 нелегалов задержали в Смоленской области
39 памятников благоустроили железнодорожники в Смоленской области
Еще два человека умерли от коронавируса в Смоленской области
В Смоленске бизнес перешел на онлайн-продажи продукции
Больных коронавирусом в Смоленской области приближается к тысячи
В Смоленской области привели в порядок воинское захоронение
Как прошел День Победы-2020 в Смоленске
100 тонн сена сгорело в Смоленской области
Фотоловушка подловила семью зубров в Смоленском Поозерье
Проект благоустройства пожарного депо показали в Смоленске
Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован на Смоленщине
Дорогая иномарка сгорела на глазах у хозяев в Смоленске
В Смоленской области нашли фальшивые деньги
7 человек с диагнозом Covid-19 умерли в Смоленской области
В Смоленске ремонтируют улицу, названную в честь героя войны
Вертолеты пролетят над Смоленском в День Победы