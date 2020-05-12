Власти Смоленска продолжат работу в особом режиме
Городская администрация продлила ограничительные мероприятия до 31 мая
Власти Смоленска продолжат работу в особом режиме. Фото: из архива администрации г. Смоленска.
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Администрация Смоленска продлила особый режим работы до 31 мая. Соответствующее распоряжении Главы города опубликовано на сайте городской администрации. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
В документе также говорится, что ряд сотрудников с 12 мая переходят на удаленную работу.
Между тем, число больных коронавирусом в Смоленской области приближается к тысячи.
ИСТОЧНИК KP.RU