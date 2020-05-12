Мошенник похитил деньги смолянки с нескольких карт

12 Май 2020 2020-05-12T17:06:41+03:00

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Мошенник похитил деньги смолянки с двух банковских карт. Женщина поверила преступнику, сказавшему, что он сотрудник кредитного учреждения, и продиктовала личные данные.

- Мужчина сообщил держательнице карт, что ее сбережения пытаются похитить и их нужно защитить от списания, - сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД. - Женщина пошла на поводу на преступника и потеряла 23 тысячи рублей.

Полицейские завели уголовное дело. Мошенник не найден.

Ранее в Смоленской области нашли фальшивые деньги. За один день две поддельные банкноты поступили в банк из магазинов и одна от предпринимателя (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU