Администрация Смоленска начала работу в штатном режиме
Глава города отменил распоряжение об особом режиме работы сотрудников мэрии
Администрация Смоленска начала работу в штатном режиме. Фото: из архива администрации Смоленска.
Изменить размер текста:
Администрация Смоленска начала работу в штатном режиме, сообщает комитет по информационной политике. 12 мая Глава города Андрей Борисов своим распоряжением отменил ранее подписанный документ.
- В администрации окончен период оплачиваемых нерабочих дней, - сообщили в комитете.
Ранее «КП» писала о введении в регионе масочного режима. Жителям региона трудоспособного возраста разрешили выходить на улицу с соблюдением средств защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU