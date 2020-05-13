13 Май 2020 2020-05-13T08:53:58+03:00

Администрация Смоленска начала работу в штатном режиме. Фото: из архива администрации Смоленска.

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Администрация Смоленска начала работу в штатном режиме, сообщает комитет по информационной политике. 12 мая Глава города Андрей Борисов своим распоряжением отменил ранее подписанный документ.

- В администрации окончен период оплачиваемых нерабочих дней, - сообщили в комитете.

Ранее «КП» писала о введении в регионе масочного режима. Жителям региона трудоспособного возраста разрешили выходить на улицу с соблюдением средств защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU