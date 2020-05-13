В Смоленске откроют парки и скверы
Посещать зоны отдыха можно будет при соблюдении социальной дистанции
В Смоленске откроют парки и скверы. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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С 13 мая в Смоленске откроютли парки и скверы. Соответствующие изменения в Указ о введении ограничительных мер губернатор подписал накануне.
Согласно документу, жители региона могут посещать места отдыха, но при одном условии – их просят надевать средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее «КП» писала, что Лопатинский сад покинули утки. Птицы привыкли, что их подкармливают отдыхающие, а с введением карантина еды не стало и пернатые отправились ее искать на другие водоемы.
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ИСТОЧНИК KP.RU