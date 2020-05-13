13 Май 2020 2020-05-13T09:15:09+03:00

В Смоленске откроют парки и скверы. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Посещать зоны отдыха можно будет при соблюдении социальной дистанции

Изменить размер текста: A A

С 13 мая в Смоленске откроютли парки и скверы. Соответствующие изменения в Указ о введении ограничительных мер губернатор подписал накануне.

Согласно документу, жители региона могут посещать места отдыха, но при одном условии – их просят надевать средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «КП» писала, что Лопатинский сад покинули утки. Птицы привыкли, что их подкармливают отдыхающие, а с введением карантина еды не стало и пернатые отправились ее искать на другие водоемы.

Читай также:

В Реадовском парке появился "Сад Памяти" (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU