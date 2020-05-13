Смолян приглашают принять участие в фестивале «Папин День»
Жителей региона приглашают принять участие в I Всероссийском онлайн фестивале «Папин День». Конкурсанты могут нарисовать главу семейства, написать о нем произведение или снять ролик. Главное, чтобы он отражал, как тот делает добрые дела. Цель состязания – поддержать авторитет и образ настоящих защитников семейных ценностей.
Готовую работу необходимо выложить в соцсети с хештегами #суперпапаРФ или #суперпапа2020. Финал конкурса состоится в режиме онлайн 20 июня 2020 года.
Подробнее о конкурсе здесь.
Ранее в Смоленске отметили Парад Победы. Большинство массовых мероприятий прошло в режиме онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU