2020-05-13T11:30:51+03:00
Общество

Смолян приглашают принять участие в фестивале «Папин День»

Конкурсанты могут нарисовать главу семейства, написать о нем произведение или снять ролик
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян приглашают принять участие в фестивале «Папин День». Фото: pixabay.com.Смолян приглашают принять участие в фестивале «Папин День». Фото: pixabay.com.
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Жителей региона приглашают принять участие в I Всероссийском онлайн фестивале «Папин День». Конкурсанты могут нарисовать главу семейства, написать о нем произведение или снять ролик. Главное, чтобы он отражал, как тот делает добрые дела. Цель состязания – поддержать авторитет и образ настоящих защитников семейных ценностей.

Готовую работу необходимо выложить в соцсети с хештегами #суперпапаРФ или #суперпапа2020. Финал конкурса состоится в режиме онлайн 20 июня 2020 года.

Подробнее о конкурсе здесь.

Ранее в Смоленске отметили Парад Победы. Большинство массовых мероприятий прошло в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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