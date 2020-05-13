Смолянин потерял 800 тысяч рублей на валютных торгах
45-летний смолянин потерял почти миллион рублей на валютных торгах, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчина нашел в интернете сайт, на котором предлагался быстрый заработок, и оставил свои контакты. Через некоторое время любителю быстрой наживы позвонил неизвестный и представился работником брокерской компании.
Незнакомец объяснил детали и пояснил, что для достижения цели необходимы первоначальные материальные вложения. В результате за четыре месяца смолянин перевел мошеннику 800 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Звонивший до сих пор не найден. Известно, что неизвестный общался с пострадавшим с телефонов, зарегистрированных в Самарской области и Таллина.
Ранее смолянка стала жертвой дистанционного мошенника и перевела ему сбережения со своих двух карт.
ИСТОЧНИК KP.RU