Смолянин потерял 800 тысяч рублей на валютных торгах

13 Май 2020 2020-05-13T12:57:09+03:00

Мужчина рассчитывал быстро заработать и переводил мошеннику свои сбережения на протяжении четырех месяцев

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45-летний смолянин потерял почти миллион рублей на валютных торгах, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Мужчина нашел в интернете сайт, на котором предлагался быстрый заработок, и оставил свои контакты. Через некоторое время любителю быстрой наживы позвонил неизвестный и представился работником брокерской компании.

Незнакомец объяснил детали и пояснил, что для достижения цели необходимы первоначальные материальные вложения. В результате за четыре месяца смолянин перевел мошеннику 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Звонивший до сих пор не найден. Известно, что неизвестный общался с пострадавшим с телефонов, зарегистрированных в Самарской области и Таллина.

Ранее смолянка стала жертвой дистанционного мошенника и перевела ему сбережения со своих двух карт.

ИСТОЧНИК KP.RU