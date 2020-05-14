2020-05-14T07:58:13+03:00
Общество

Аллея лип появилась на проспекте Гагарина в Смоленске

Новые деревья высадили вдоль тротуаров по всей улице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Аллея лип появилась на проспекте Гагарина в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.Аллея лип появилась на проспекте Гагарина в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.
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Аллея лип появилась на проспекте Гагарина в Смоленске. Взрослые саженцы высадили вдоль тротуаров по всей улице.

В администрации Смоленска сообщают, что территорию украсили 20 деревьев.

- Новые растения разместили во втором ряду рядом со взрослыми . Это не только украсило улицу, но и в дальнейшем защитит ее от пыли и шума рядом расположенные дома, - прокомментировали сотрудники администрации.

Уточняется, что за все время после реконструкции проспекта, «Зеленстрой» высадил почти три десятка деревьев и 150 кустарников.

Ранее "КП" сообщал о грандиозной кампании по озеленению столицы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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