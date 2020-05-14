Аллея лип появилась на проспекте Гагарина в Смоленске
Аллея лип появилась на проспекте Гагарина в Смоленске. Взрослые саженцы высадили вдоль тротуаров по всей улице.
В администрации Смоленска сообщают, что территорию украсили 20 деревьев.
- Новые растения разместили во втором ряду рядом со взрослыми . Это не только украсило улицу, но и в дальнейшем защитит ее от пыли и шума рядом расположенные дома, - прокомментировали сотрудники администрации.
Уточняется, что за все время после реконструкции проспекта, «Зеленстрой» высадил почти три десятка деревьев и 150 кустарников.
Ранее "КП" сообщал о грандиозной кампании по озеленению столицы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU