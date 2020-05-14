14 Май 2020 2020-05-14T08:07:39+03:00

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В Смоленске откроют кинотеатры, однако посещать их можно будет при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующее изменение в Указ «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24» внес 12 мая губернатор Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что в регионе также разрешено посещать скверы и парки, ряд магазинов и объектов, предоставляющих услуги населению.

Под запретом кафе, рестораны, ночные клубы. Их намерены открыть после 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU