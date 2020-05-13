Выход из режима самоизоляции в Смоленске: когда смоляне выйдут на работу

Глава региона Алексей Островский подписал пакет изменений в Указ, позволяющий снизить ряд ограничений в регионе. На практике их уже начали применять.

Так, на Смоленщине открылись парки и скверы. При этом горожане во время прогулки должны носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м. Также возобновляется работа организаций, занимающихся розницей, но работников обязали соблюдать ряд условий - перед началом смены должна проверяться температура тела сотрудников, персонал должен носить маски и перчатки, а посетителям и работникам следует пользоваться антисептиком. Кроме того, в помещениях должна проводиться влажная уборка каждые 3-4 часа, проветривание и обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп. В помещениях необходима разметка, чтобы помочь покупателям соблюдать социальное дистанцирование.

В то же время режим самоизоляции сохранен для людей старше 60 лет. Также все еще закрыты клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры. До 1 июня все предприятия общепита работают «на вынос» и на доставку заказов.

А еще до начала лета все гостиницы, дома отдыха, курорты, пансионаты, детские лагеря не могут принимать отдыхающих, но им разрешено размещать людей, находящихся в командировках или в служебных поездках.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что период нерабочих дней заканчивается 12 мая. Роспотребнадзор рекомендует выходить из самоизоляции в три этапа. Первые шаги уже сделаны. Крупные магазины, торговые центры, образовательные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны официально откроют позднее, дата пока не сообщается.

С текстом Указа можно ознакомиться здесь.