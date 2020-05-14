2020-05-14T09:49:12+03:00
Общество

В Смоленской области установили более 4,3 тысяч таксофонов

Жители сел и деревень могут бесплатно звонить в службы, оказывающие экстренную помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области установили более 4,3 тысяч таксофонов. Фото: pixabay.com.В Смоленской области установили более 4,3 тысяч таксофонов. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области установили более 4,3 тысяч таксофонов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Жители сел и деревень могут бесплатно звонить в службы, оказывающие экстренную помощь.

В администрации региона обратили внимание, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, в ряде отдаленных пунктов они были и остаются единственным доступным средством связи.

В этой связи работа по размещению таксофонов продолжится. Кроме того, те таксофоны, установленные в деревнях, где никто не проживает, будут «переброшены» в оживленные.

Ранее обсуждалось, что пользование стационарными телефонами с 1 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающим, в том числе, на территории Смоленской области, будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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