2020-03-10T13:16:02+03:00
Общество

В Смоленске ветеранам дадут право бесплатно разговаривать по телефону

Новые возможности появятся с 1 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ветеранам дадут право бесплатно разговаривать по телефону. Фото: pixabay.com.В Смоленске ветеранам дадут право бесплатно разговаривать по телефону. Фото: pixabay.com.
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С 1 мая ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда, проживающим, в том числе, на территории Смоленской области, дадут пожизненное право бесплатного использования стационарной телефонной связи, рассказал о новых возможностях президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Губернатор Алексей Островский попросил рассмотреть возможность включить в этот перечень и иные категории граждан - в первую очередь, малолетних узников фашистских концлагерей, которых в области более трех тысяч, а также тружеников тыла.

Глава Ростелекома пообещал «проработать вопрос».

Ранее в Смоленской области прошел концерт для одного ветерана. Участница Великой Отечественной войны Валентина Волкова услышала знакомые и любимые песни прошлых лет в исполнении ансамбля прямо у себя дома. Также в Смоленске прошли два парада для ветеранов. Первым внимание уделили участнику битвы за Ленинград Михаилу Кугелеву. Второе шествие организовали для Михаила Горбачева. Всего в 2020 году пройдет более 180 ключевых мероприятий, организованных в рамках Года памяти и славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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