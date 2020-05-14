2020-05-14T12:35:25+03:00
Происшествия

В Смоленской области вспыхнул столярный цех

Пять автоцистерн тушили здание с вечера до глубокой ночи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области вспыхнул столярный цех. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.В Смоленской области вспыхнул столярный цех. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В деревне Поличня Гагаринского района вспыхнул столярный цех. ЧП произошло около 19.00 13 мая.

По информации пресс-службы регионального МЧС, на место пожара первыми прибыли две автоцистерны, но оценив масштаб случившегося, на подмогу прибыли еще три. Огонь тушили до глубокой ночи.

- В результате случившегося сгорела крыша помещения, имущество пострадало незначительно. Причина ЧП будет установлена через 10 дней, - сообщили представители ведомства.

Ранее в Смоленске во время движения загорелся автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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