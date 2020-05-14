В Смоленской области вспыхнул столярный цех
Пять автоцистерн тушили здание с вечера до глубокой ночи
В Смоленской области вспыхнул столярный цех. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:
В деревне Поличня Гагаринского района вспыхнул столярный цех. ЧП произошло около 19.00 13 мая.
По информации пресс-службы регионального МЧС, на место пожара первыми прибыли две автоцистерны, но оценив масштаб случившегося, на подмогу прибыли еще три. Огонь тушили до глубокой ночи.
- В результате случившегося сгорела крыша помещения, имущество пострадало незначительно. Причина ЧП будет установлена через 10 дней, - сообщили представители ведомства.
Ранее в Смоленске во время движения загорелся автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU