14 Май 2020 2020-05-14T12:35:25+03:00

В Смоленской области вспыхнул столярный цех. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пять автоцистерн тушили здание с вечера до глубокой ночи

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В деревне Поличня Гагаринского района вспыхнул столярный цех. ЧП произошло около 19.00 13 мая.

По информации пресс-службы регионального МЧС, на место пожара первыми прибыли две автоцистерны, но оценив масштаб случившегося, на подмогу прибыли еще три. Огонь тушили до глубокой ночи.

- В результате случившегося сгорела крыша помещения, имущество пострадало незначительно. Причина ЧП будет установлена через 10 дней, - сообщили представители ведомства.

Ранее в Смоленске во время движения загорелся автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU