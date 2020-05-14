Почти тысячу коек экстренно создадут в Смоленской области

14 Май 2020 2020-05-14T14:26:58+03:00

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Почти тысячу коек развернут на базе Ярцевской и Сафоновской ЦРБ, сообщила начальник департамента по здравоохранению Елена Войтова. Дополнительные места будут созданы в ближайшие дни и после 18 мая больницы смогут принять больше больных коронавирусом.

Также глава департамента отметила, что в регионе отсутствует дефицит средств индивидуальной защиты. Что касается лекарств, то на данный момент есть месячный запас антибактериальных и противовирусных препаратов, которые используются для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время ожидается поставка противомалярийных препаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU