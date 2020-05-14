14 Май 2020 2020-05-14T10:50:19+03:00

За сутки инфекцию нашли у 36 человек

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Число смолян заразившихся коронавирусом снова прилично возросло. По данным на 14 мая, инфекция обнаружена у 36 жителей региона. Итого за все время наблюдений Covid-19 поставлен 1044 пациентам.

Ранее Оперштаб сообщил, что вылечиться удалось 302 людям, 10 умерли от осложнений.

Всего в России уже более 252 тысяч заболевших, более 2300 погибли.

Ранее стало известно, что в России начали тестировать препарат от коронавируса. Одним из 6 медицинских центров, где проводятся испытания препарата стала Клиническая больница №1 города Смоленска. Исследования показали, что с новой терапией люди быстрее идут на поправку.

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ИСТОЧНИК KP.RU