2020-05-14T16:08:46+03:00
Общество

В Смоленске поговорят о современных технологиях в условиях пандемии

Актер Максим Киселев задаст вопросы депутату Госдумы Артему Турову
Поделиться:
В Смоленске поговорят о современных технологиях в условиях пандемии. Фото: smolensk.er.ru.В Смоленске поговорят о современных технологиях в условиях пандемии. Фото: smolensk.er.ru.
Изменить размер текста:

14 мая актер Максим Киселев вместе с депутатом Государственной Думы Артемом Туровым поговорят об использовании современных технологий в условиях пандемии.

Парламентарий расскажет про привлечение молодежи к формирования политического устройства города Смоленска, почему так необходимо электронное голосование, какую роль в нынешних условиях играет поколение Z, а также ответит на вопросы зрителей.

Онлайн-встреча пройдёт в 20:00 в официальных группах Волонтерского центра «Единой России» ВКонтакте и Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске еще две лаборатории будут тестировать на Covid-19
В Смоленске сотрудники автодорожного надзора попались на взятке
В Смоленске поговорят о современных технологиях в условиях пандемии
В Смоленской области умер десятый пациент с коронавирусом
Почти тысячу коек экстренно создадут в Смоленской области
В Смоленской области начали поиски пожилой женщины
В Смоленской области вспыхнул столярный цех
Число смолян заразившихся коронавирусом снова прилично возросло
В Смоленске сотрудники ГИБДД попался на взятке
В Смоленской области установили более 4,3 тысяч таксофонов
В центре Смоленска на ходу загорелась машина
В Смоленске откроют кинотеатры
Аллея лип появилась на проспекте Гагарина в Смоленске
Участок на площади Победы в Смоленске выставили на продажу
В Смоленске выстроилась очередь к Пенсионному Фонду
Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах
Смолянин потерял 800 тысяч рублей на валютных торгах
Смоленским «Вишенкам» подарили автомобиль
Смолян приглашают принять участие в фестивале «Папин День»
Более 1000 смолян заразились коронавирусом
В Смоленске откроют парки и скверы
Администрация Смоленска начала работу в штатном режиме
В Смоленской области ввели масочный режим
Даты окончания учебного года назвали в Смоленске