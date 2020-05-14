В Смоленске поговорят о современных технологиях в условиях пандемии
Актер Максим Киселев задаст вопросы депутату Госдумы Артему Турову
В Смоленске поговорят о современных технологиях в условиях пандемии. Фото: smolensk.er.ru.
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14 мая актер Максим Киселев вместе с депутатом Государственной Думы Артемом Туровым поговорят об использовании современных технологий в условиях пандемии.
Парламентарий расскажет про привлечение молодежи к формирования политического устройства города Смоленска, почему так необходимо электронное голосование, какую роль в нынешних условиях играет поколение Z, а также ответит на вопросы зрителей.
Онлайн-встреча пройдёт в 20:00 в официальных группах Волонтерского центра «Единой России» ВКонтакте и Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU