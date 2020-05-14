В Смоленске еще две лаборатории будут тестировать на Covid-19
В Смоленске еще две лаборатории будут тестировать на Covid-19. Исследования будут проводить в СГМА и кожно-венерологическом диспансере. Таким образом, эти учреждения в сутки будут выдавать 300 тестов, а общее количество исследований достигнет в регионе 888.
В настоящее время тесты делают в Центре гигиены и эпидемиологии, Клинической больнице №1, Центре профилактики и борьбы со СПИД и противотуберкулезном клиническом диспансере.
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ИСТОЧНИК KP.RU