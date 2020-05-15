В Смоленске мужчина украл электросамокат, чтобы показаться
Владелец средства передвижения оставил средство передвижения не пристегнутым у Торгового центра
В Смоленске мужчина украл электросамокат, чтобы показаться. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске мужчина украл электросамокат, чтобы показаться на нем, но вернуть забыл. Впоследствии средство передвижения полицейские нашли у него дома.
В пресс-службе областного УМВД сообщили, что кража техники произошла у Торгового центра на Королевке. Хозяин самоката не пристегнул его и оставил без присмотра на 10 минут, а вернувшись, на месте игрушки в 18 тысяч рублей не оказалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU