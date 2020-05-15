15 Май 2020 2020-05-15T08:31:37+03:00

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Под Смоленском полицейские задержали осквернителя могил, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 24-летний мужчина нашел на свалке красную краску и вылил ее на первый попавшийся памятник. О случившемся стало известно от местной жительницы, которая, приехав на место захоронения, увидела оскверненной могилу супруга.

Задержанный не мог дать вразумительный ответ по какой причине он совершил поступок.

Ранее юные вандалы осквернили Курган Бессмертия. Выяснилось, что "автограф" на мемориале оставили девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU