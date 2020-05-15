2020-05-15T12:23:34+03:00
Общество

Смолянин столкнул женщину-пристава с лестницы

В отделе УФССП мужчина оказался из—за наложенного на него штрафа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянина подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Фото: pixabay.comСмолянина подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Фото: pixabay.com
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Житель Ярцева подозревается в применении насилия к сотруднику УФССП, сообщает пресс-служба СУ СК России по Смоленской области. В марте 2020 года мужчина отправился к судебным приставам, чтобы узнать за что ему выписали штраф. Женщина-пристав объяснила возмущенному посетителю причину, по которой на него возбудили исполнительное производство.

Мужчина отказался подписывать документы, а когда пристав отправилась за понятыми, чтобы засвидетельствовать отказ, смолянин несколько раз толкнул женщину в спину, что та упала с небольшого лестничного пролета. О характере полученных травм не сообщается.

Ранее житель Вязьмы отправился в тюрьму на полтора года за избиение судебного пристава. Мужчина несколько раз ударил исполнителя закона по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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