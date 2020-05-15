Смолянин столкнул женщину-пристава с лестницы
Житель Ярцева подозревается в применении насилия к сотруднику УФССП, сообщает пресс-служба СУ СК России по Смоленской области. В марте 2020 года мужчина отправился к судебным приставам, чтобы узнать за что ему выписали штраф. Женщина-пристав объяснила возмущенному посетителю причину, по которой на него возбудили исполнительное производство.
Мужчина отказался подписывать документы, а когда пристав отправилась за понятыми, чтобы засвидетельствовать отказ, смолянин несколько раз толкнул женщину в спину, что та упала с небольшого лестничного пролета. О характере полученных травм не сообщается.
Ранее житель Вязьмы отправился в тюрьму на полтора года за избиение судебного пристава. Мужчина несколько раз ударил исполнителя закона по голове.
ИСТОЧНИК KP.RU