Смолянин столкнул женщину-пристава с лестницы

15 Май 2020 2020-05-15T12:23:34+03:00

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Житель Ярцева подозревается в применении насилия к сотруднику УФССП, сообщает пресс-служба СУ СК России по Смоленской области. В марте 2020 года мужчина отправился к судебным приставам, чтобы узнать за что ему выписали штраф. Женщина-пристав объяснила возмущенному посетителю причину, по которой на него возбудили исполнительное производство.

Мужчина отказался подписывать документы, а когда пристав отправилась за понятыми, чтобы засвидетельствовать отказ, смолянин несколько раз толкнул женщину в спину, что та упала с небольшого лестничного пролета. О характере полученных травм не сообщается.

Ранее житель Вязьмы отправился в тюрьму на полтора года за избиение судебного пристава. Мужчина несколько раз ударил исполнителя закона по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU