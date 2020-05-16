16 Май 2020 2020-05-16T11:24:14+03:00

Число заболевших Covid-19 в Смоленской области выросло до 1146 человек. Фото: pixabay.com.

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Число заболевших коронавирусом в Смоленской области выросло до 1146 человек. За последние сутки Covid-19 диагностирован еще 41 жителю региона. Еще один человек скончался, 348 выздоровели, передает данные за 16 мая столичный Оперативный штаб.

В связи с ростом заболевших в регионе снова введены жесткие ограничительные меры. Решено снова закрыть парки, ТЦ и ряд организаций, обслуживающих население.

Всего в России коронавирус выявлен у 272 043 жителей страны, за сутки инфекция найдена у более девяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU