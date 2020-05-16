16 Май 2020 2020-05-16T10:13:59+03:00

Губернатор наложил запрет на работу парков, кинотеатров, торговых центров, спортивных залов, саун и бассейнов, взрослых и детских развлекательных и досуговых центров и др.

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В Смоленской области вернули ограничения из-за коронавируса. Соответствующие изменения в Указ подписал губернатор Алексей Островский 14 мая. Таким образом, до 1 июня жителям региона запрещено посещать парки, кинотеатры, торговые центры, спортивные залы, сауны и бассейны, также приостановлена работа взрослых и детских развлекательных и досуговых центров и др. Изменения в документ подписаны из-за пренебрежительного отношения горожан к ранее данным рекомендациям – единицы выполнили предписание о введении на Смоленщине масочного режима.

Ранее за возврат ограничений высказался глава регионального Роспотребнадзора Сергей Рогутский. Руководитель ведомства отметил, что невыполнение ограничительных мер может привести к резкому подъему заболеваемости в регионе коронавирусом.

Подробнее о том, кому запретили работать, здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU