В Смоленской области вернули ограничения из-за коронавируса
В Смоленской области вернули ограничения из-за коронавируса. Соответствующие изменения в Указ подписал губернатор Алексей Островский 14 мая. Таким образом, до 1 июня жителям региона запрещено посещать парки, кинотеатры, торговые центры, спортивные залы, сауны и бассейны, также приостановлена работа взрослых и детских развлекательных и досуговых центров и др. Изменения в документ подписаны из-за пренебрежительного отношения горожан к ранее данным рекомендациям – единицы выполнили предписание о введении на Смоленщине масочного режима.
Ранее за возврат ограничений высказался глава регионального Роспотребнадзора Сергей Рогутский. Руководитель ведомства отметил, что невыполнение ограничительных мер может привести к резкому подъему заболеваемости в регионе коронавирусом.
Подробнее о том, кому запретили работать, здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU