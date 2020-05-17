2020-05-17T11:44:46+03:00
Общество

В Смоленской области почти 2 тысячи заболевших коронавирусом

11 человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области почти 2 тысячи заболевших коронавирусом. Фото: pixabay.com.В Смоленской области почти 2 тысячи заболевших коронавирусом. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области 1190 заболевших коронавирусом. За сутки еще у 44 пациентов диагностирован Covid-19. По данным столичного Оперативного штаба на 17 мая, 11 человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 366 выздоровели.

Ранее стало известно, что почти 70 млн рублей получат смоленские медики, работающие в сложных условиях с пациентами, кому диагностирован коронавирус. Речь идет о разных специалистах - от врача в стационаре до водителя скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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