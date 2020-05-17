В Смоленской области врачи получат почти 70 млн рублей

17 Май 2020 2020-05-17T07:52:16+03:00

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Почти 70 млн рублей получат смоленские медики, работающие в сложных условиях с пациентами, кому диагностирован коронавирус. Речь идет о разных специалистах - от врача в стационаре до водителя скорой помощи.

- В измененных Правилах предоставления межбюджетного трансферта однозначно прописано, что стимулирующие выплаты должны получить все, кто работает с коронавирусными больными, несет основные риски: от врача в стационаре до водителя скорой помощи. Наш регион на эти цели получит 69,6 миллиона рублей, - сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, представляющий в Госдуме Смоленскую область. - Важно, что из правил была убрана формулировка «за фактически отработанное время», благодаря чему доплата теперь не будет зависеть от каких-то часов, проведенных с больными, а будет покрывать все рабочее время специалистов.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Фото duma.gov.ru

Сергей Неверов возложил надежду, что надбавка за особые условия труда дойдет до медработников в кратчайшие сроки и в полном объеме.

Ранее «КП» писала, что надбавка для медсестер составила 115,3 тысяч рублей, а врача - 284,8.

Кроме того, региональные власти намерены поддержать и сотрудников лабораторий, который проводят исследования на Covid-19, врачей-патологоанатомов, бактериологов, уборщиц и буфетчиц, которые трудятся в COVID-центрах и др. Для них доплаты будут производиться из местного бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU