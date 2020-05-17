2020-05-17T07:52:16+03:00
Общество

В Смоленской области врачи получат почти 70 млн рублей

Правительство поменяло правила предоставления доплаты медработникам, спасающих пациентов с коронавирусом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области врачи получат почти 70 млн рублей. Фото: из архива издания.В Смоленской области врачи получат почти 70 млн рублей. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Почти 70 млн рублей получат смоленские медики, работающие в сложных условиях с пациентами, кому диагностирован коронавирус. Речь идет о разных специалистах - от врача в стационаре до водителя скорой помощи.

- В измененных Правилах предоставления межбюджетного трансферта однозначно прописано, что стимулирующие выплаты должны получить все, кто работает с коронавирусными больными, несет основные риски: от врача в стационаре до водителя скорой помощи. Наш регион на эти цели получит 69,6 миллиона рублей, - сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, представляющий в Госдуме Смоленскую область. - Важно, что из правил была убрана формулировка «за фактически отработанное время», благодаря чему доплата теперь не будет зависеть от каких-то часов, проведенных с больными, а будет покрывать все рабочее время специалистов.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Фото duma.gov.ru

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Фото duma.gov.ru

Сергей Неверов возложил надежду, что надбавка за особые условия труда дойдет до медработников в кратчайшие сроки и в полном объеме.

Ранее «КП» писала, что надбавка для медсестер составила 115,3 тысяч рублей, а врача - 284,8.

Кроме того, региональные власти намерены поддержать и сотрудников лабораторий, который проводят исследования на Covid-19, врачей-патологоанатомов, бактериологов, уборщиц и буфетчиц, которые трудятся в COVID-центрах и др. Для них доплаты будут производиться из местного бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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