2020-05-18T07:49:26+03:00
Общество

В Смоленске на скульптуру надели маску

Жители столицы региона решили обратить внимание горожан на обязательное ношение средств защиты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на скульптуру надели маску. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.В Смоленске на скульптуру надели маску. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.
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В Смоленске на скульптуру «Юноша», расположенную возле Смоленской областной филармонии, надели медицинскую маску. Тем самым жители столицы региона решили обратить внимание горожан на обязательное ношение средств защиты.

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к поступку, отметив, что юноше нужны и перчатки.

Напомним, ранее в Смоленской области ввели масочный режим. Средства защиты необходимо носить в транспорте, магазинах и аптеках, больницах, вокзалах и учреждениях, оказывающих услуги населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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