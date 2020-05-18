18 Май 2020 2020-05-18T07:49:26+03:00

В Смоленске на скульптуру надели маску. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

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В Смоленске на скульптуру «Юноша», расположенную возле Смоленской областной филармонии, надели медицинскую маску. Тем самым жители столицы региона решили обратить внимание горожан на обязательное ношение средств защиты.

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к поступку, отметив, что юноше нужны и перчатки.

Напомним, ранее в Смоленской области ввели масочный режим. Средства защиты необходимо носить в транспорте, магазинах и аптеках, больницах, вокзалах и учреждениях, оказывающих услуги населению.

ИСТОЧНИК KP.RU