В Смоленске на скульптуру надели маску
Жители столицы региона решили обратить внимание горожан на обязательное ношение средств защиты
В Смоленске на скульптуру надели маску. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.
Изменить размер текста:
В Смоленске на скульптуру «Юноша», расположенную возле Смоленской областной филармонии, надели медицинскую маску. Тем самым жители столицы региона решили обратить внимание горожан на обязательное ношение средств защиты.
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к поступку, отметив, что юноше нужны и перчатки.
Напомним, ранее в Смоленской области ввели масочный режим. Средства защиты необходимо носить в транспорте, магазинах и аптеках, больницах, вокзалах и учреждениях, оказывающих услуги населению.
ИСТОЧНИК KP.RU