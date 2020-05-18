18 Май 2020 2020-05-18T08:39:53+03:00

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СКР проверит заявление смоленских врачей о невыплате зарплаты. Ранее медработники инфекционного отделения госпиталя №2 КБ №1 города Смоленска в интернете сообщили, что не получили заработанные деньги за апрель.

- Следственными органами начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, - сообщила официальный представитель СУ СК России по Смоленской области Наталья Зуева.

Ранее сотрудники областной администрации назвали сумму надбавки для врачей и других категорий медработником, которые работают в особых условиях, и сообщили, что почти все медики ее получили. Планировалось, что медсестеры получат 115,3 тысяч рублей, а врачи - 284,8.

А руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, представляющий в Госдуме Смоленскую область заявил, что надбавка должна зависеть не от часов, проведенных с больными, а покрывать все рабочее время специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU