На 5 улицах в Смоленске ограничат движение транспорта
На 5 улицах в Смоленске ограничат движение транспорта на месяц, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Речь идет об участках:
в районе домов №№32 и 6/25 по улице Ногина;
в районе домов №№3, 4, 6 по улице Козлова;
в районе домов №№11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 по улице Коненкова;
Парижской Коммуны (в районе дома №4 по улице Большая Советская).
Временные дорожные знаки появятся на участках 18 мая и пробудут ориентировочно до 18-19 июня. В администрации сообщают, что на улицах будут вести работы энергетики.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее продумать маршруты передвижения.
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ИСТОЧНИК KP.RU