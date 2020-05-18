18 Май 2020 2020-05-18T11:22:19+03:00

На 5 улицах в Смоленске ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

На 5 улицах в Смоленске ограничат движение транспорта на месяц, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Речь идет об участках:

в районе домов №№32 и 6/25 по улице Ногина;

в районе домов №№3, 4, 6 по улице Козлова;

в районе домов №№11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 по улице Коненкова;

Парижской Коммуны (в районе дома №4 по улице Большая Советская).

Временные дорожные знаки появятся на участках 18 мая и пробудут ориентировочно до 18-19 июня. В администрации сообщают, что на улицах будут вести работы энергетики.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее продумать маршруты передвижения.

Читай также:

Власти сообщили о грандиозной кампании по озеленению столицы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU