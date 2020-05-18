В Смоленске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса школьных музеев

18 Май 2020 2020-05-18T11:29:36+03:00

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Областной смотр-конкурс школьных музеев, музейных уголков и комнат, посвященный Смоленщине в годы Великой Отечественной войны, прошел в рамках регионального направления «Связь поколений» партпроекта «Единой России» «Историческая память».

На конкурс было представлено 53 презентации: 24 – в номинации «Лучший городской школьный музей», 29 – в номинации «Лучший сельский школьный музей».

Координатор регионального партпроекта «Связь поколений» Нина Куликовских. Фото: smolensk.er.ru.

«В Смоленской области немало мест, которые становятся центром патриотического воспитания молодежи. К ним относятся и музеи школ. Здесь собирают богатые материалы о родном крае, на основе которых ученики могут изучать историю своей малой Родины. Зачастую, о таких местах знают немногие. Задачей конкурса стало показать всем просветительскую деятельность местных энтузиастов. Ведь им есть чем похвастаться: одни гордятся историей местной школы, другие бережно хранят экспонаты быта родного края», - отметила координатор регионального партпроекта «Связь поколений» Нина Куликовских.

Внимание к деятельности негосударственных музеев – это одно из направлений работы смоленских единороссов. Региональное отделение Партии не только проводит конкурсы, но и устраивает образовательные семинары для работников учреждений.

«Три года назад, в Международный день музеев, мы приняли решение организовать общую встречу. Поняли, что людям очень не хватает профессиональных знаний и навыков. Ведь руководителем музея в школе зачастую становится учитель, - рассказала Нина Куликовских. - Музееведение – это особая наука, которая учит хранить, строить тематико-экспозиционный план, вырабатывать обзорные экскурсии. Нашей основной задачей было помочь людям обрести необходимые знания. С тех пор стараемся проводить такие семинары регулярно».

В этом году по итогам номинации «Лучший городской школьный музей» победителями стали:

1 место - средняя школа № 6 города Рославля имени Героя Советского Союза В.А.Стёпина;

2 место – средняя школа №16 города Смоленска, средняя школа №5 города Вязьмы имени Героя Российской Федерации М.Г.Ефремова;

3 место - Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова, Кардымовская средняя школа имени Героя Советского Союза С.Н.Решетова, Ярцевская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза Н.А.Данюшина».

Победителями в номинации «Лучший сельский школьный музей» стали:

1 место - Екимовичская средняя школа Рославльского района;

2 место - Третьяковская общеобразовательная школа Духовщинского района, Касплянская средняя школа Смоленского района;

3 место - Богородицкая средняя школа Смоленского района, Понизовская общеобразовательная школа» Руднянского района; Кармановская средняя школа» Гагаринского района.

Презентации направлены в Москву на федеральный этап конкурса. В конце июня компетентное жюри объявит имена победителей и призеров, которые получат гранты на обновление экспозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU