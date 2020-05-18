Стало известно, когда смоленские школьники будут сдавать ЕГЭ

18 Май 2020 2020-05-18T13:48:23+03:00

Экзамены организуют для тех детей, которым результаты понадобятся для поступления в вуз

Изменить размер текста: A A

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разъяснила особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году, сообщает пресс-служба Департамента Смоленской области по образованию и науке.

Из-за пандемии выпускникам 9 и 11 классов не придется сдавать экзамены, чтобы получить аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Документ выдадут всем, а оценки выставят по итогам года.

ОГЭ в этом году отменен, а ЕГЭ сдадут те, кому оценки понадобятся для поступления в вуз. Ориентировочно с 19 июня.

Пандемия коронавируса внесла свои изменения в процедуру проведения экзаменов. У каждого школьника и организатора проверят температуру, а в кабинете их рассадят с учетом соблюдения дистанции в 1,5 метра. Аудитории будут дезинфицироваться. Кроме того, русский язык будут сдавать два дня, чтобы не собирать много учеников в одном месте.

Ранее дата начала экзаменов была запланирована на 8 июня. Дату экзаменов перенесли, но начало учебного года остается прежним. Учеба продолжится в очной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU