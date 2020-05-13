Перенос ЕГЭ в Смоленске 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

В министерстве просвещения России объявили о переносе ЕГЭ в Смоленской области в 2020 году. Это касается всех регионов России. Дату назначат позже, сообщает сайт kp.ru.

Кроме того, в России отменили ОГЭ для девятиклассников. Итоговые оценки будут выставлены по итогам успеваемости предыдущих четвертей.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что проведение ЕГЭ должно было начаться 8 июня. Теперь проведение испытаний зависит от эпидемиологической ситуации.

Замглавы Минпросвещения также заявил, что новый учебный год начнётся в России 1 сентября в очной форме. Полностью переводить детей на дистанционное обучение в России не станут.

Ранее в Смоленске назвали даты окончания учебного года. Первыми на каникулы уйдут школьники 1-8 классов. Итоговые оценки будут выставлены уже на этой неделе. Однако, на усмотрение руководства каждой школы, дети могут продолжить дистанционное обучение до 30 мая. Также им будут выданы вторые продуктовые наборы.

Напомним, школьники ушли "в онлайн" с 6 апреля.