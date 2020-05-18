18 Май 2020 2020-05-18T15:05:19+03:00

В Смоленске автомобилист влетел в забор церкви и погиб. Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.

Иномарка на скорости протаранила ограждение Храма Новомученников на улице 25 Сентября

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В Смоленске автомобилист на «Рено» влетел в забор церкви и погиб, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Иномарка на скорости протаранила ограждение Храма Новомученников на улице 25 Сентября. ДТП произошло в 22.22 17 мая. 61-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте аварии.

Ранее смолянин столкнул женщину-пристава с лестницы. В отделе УФССП мужчина оказался из-за наложенного на него штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU