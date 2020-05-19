19 Май 2020 2020-05-19T07:35:27+03:00

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В смоленских «Вишенках» нашли коронавирус, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией. 40 человек госпитализированы в больницы.

- У 9 из числа проживающих подтвержден COVID-19. Кроме этого, положительные результаты обнаружены еще у одного постояльца, который находится в так называемом лазарете Центра, а также у 52 сотрудников – они находятся на самоизоляции. Работа по проведению тестирований на коронавирус продолжается», - сообщают в администрации региона.

Часть сотрудников Центра отправлены на самоизоляцию, за постояльцами будут ухаживать волонтеры. С 20 мая изменится система питания людей – еду им будут готовить и привозить в одноразовой посуде.

В Смоленской области продолжает стремительно расти количество заболевших Covid-19. А, между тем, не всем врачам, работающим в сложных условиях, выплачивают президентскую надбавку.

ИСТОЧНИК KP.RU