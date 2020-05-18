Фельдшер Руднянской ЦРБ пожаловалась на невыплату доплаты

18 Май 2020 2020-05-18T12:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Фельдшер Руднянской ЦРБ пожаловалась на невыплату президентской доплаты, сообщает пресс-служба регионального следкома. Женщина сообщила о нарушении на телефон горячей линии. Следователи проверят информацию, установят размер задолженности и разберутся в обстоятельствах, повлекших нарушение прав медработника, а также дадут им правовую оценку. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, сообщили в СУ СК России по региону.

Напомним, президентскую надбавку планировалось выплачивать всем работникам - от врача в стационаре до водителя скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU