2020-05-18T12:56:20+03:00
Общество

Фельдшер Руднянской ЦРБ пожаловалась на невыплату доплаты

Женщина сообщила о невыполнении поручения президента России на телефон горячей линии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фельдшер Руднянской ЦРБ пожаловалась на невыплату доплаты. Фото: из архива администрации Смоленской области.Фельдшер Руднянской ЦРБ пожаловалась на невыплату доплаты. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Фельдшер Руднянской ЦРБ пожаловалась на невыплату президентской доплаты, сообщает пресс-служба регионального следкома. Женщина сообщила о нарушении на телефон горячей линии. Следователи проверят информацию, установят размер задолженности и разберутся в обстоятельствах, повлекших нарушение прав медработника, а также дадут им правовую оценку. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, сообщили в СУ СК России по региону.

Напомним, президентскую надбавку планировалось выплачивать всем работникам - от врача в стационаре до водителя скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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