2020-05-19T07:53:32+03:00
Общество

В Смоленске уволена глава департамента по соцразвитию

Контракт с Татьяной Конашенковой расторгнут из-за «ненадлежащего наблюдения за состоянием соцучреждений и неэффективного взаимодействия с общественными организациями»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске уволена глава департамента по соцразвитию. Фото: из архива администрации Смоленской области.В Смоленске уволена глава департамента по соцразвитию. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленске уволена глава департамента по соцразвитию Татьяна Конашенкова. Смоленский губернатор Алексей Островский пояснил, что контракт был расторгнут из-за «ненадлежащего наблюдения за состоянием соцучреждений и неэффективного взаимодействия с общественными организациями».

Глава региона возложил надежду, что новое руководство департамента будет «более внимательно» относиться к работе учреждений с пожилыми людьми, а также «сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями нашей области».

Напомним, 15 мая в смоленских «Вишенках» нашли коронавирус. 40 человек госпитализированы в больницы. Всего в Центре проживает 464 человека. На рабочих местах находятся 66 сотрудников, в их числе – 2 врача, 18 работников из числа среднего медицинского персонала и 24 – младшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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