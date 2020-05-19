В Смоленске уволена глава департамента по соцразвитию
В Смоленске уволена глава департамента по соцразвитию Татьяна Конашенкова. Смоленский губернатор Алексей Островский пояснил, что контракт был расторгнут из-за «ненадлежащего наблюдения за состоянием соцучреждений и неэффективного взаимодействия с общественными организациями».
Глава региона возложил надежду, что новое руководство департамента будет «более внимательно» относиться к работе учреждений с пожилыми людьми, а также «сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями нашей области».
Напомним, 15 мая в смоленских «Вишенках» нашли коронавирус. 40 человек госпитализированы в больницы. Всего в Центре проживает 464 человека. На рабочих местах находятся 66 сотрудников, в их числе – 2 врача, 18 работников из числа среднего медицинского персонала и 24 – младшего.
ИСТОЧНИК KP.RU