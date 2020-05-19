19 Май 2020 2020-05-19T08:00:01+03:00

В Смоленске началась работа по стрижке газонов. Фото: администрация г. Смоленска.

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В Смоленске началась работа по стрижке газонов, сообщает городская администрация. Благоустройство пройдет в трех районах города. Сотрудники администрации отмечают, что подстригать их будут 4-5 раз за сезон.

Ранее в Смоленске начали включать фонтаны. Также в городе проходит масштабная компания по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU