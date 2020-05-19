В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН
В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН, сообщает официальный представитель СКР по региону Наталья Зуева. Начальник исправительного центра первой колонии подозревается в покушении на мошенничество.
По версии следствия, он пытался похитить деньги осужденного под предлогом уладить вопросы с его УДО.
Подозреваемый задержан в ходе спецоперации при получении денег от знакомого осужденного в одном из дворов региона.
Ранее в Смоленске задержали сотрудницу Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.
В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН.Начальник исправительного центра первой колонии подозревается в покушении на мошенничество. Видео: СУ СК РФ по Смоленской области.Материалы пресс-служб
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