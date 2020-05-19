2020-05-19T11:39:26+03:00
Происшествия

В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН

Начальник исправительного центра первой колонии подозревается в покушении на мошенничество
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.
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В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН, сообщает официальный представитель СКР по региону Наталья Зуева. Начальник исправительного центра первой колонии подозревается в покушении на мошенничество.

По версии следствия, он пытался похитить деньги осужденного под предлогом уладить вопросы с его УДО.

Подозреваемый задержан в ходе спецоперации при получении денег от знакомого осужденного в одном из дворов региона.

Ранее в Смоленске задержали сотрудницу Росреестра. Эксперт отдела регистрации прав на объекты недвижимости подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.

В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН.Начальник исправительного центра первой колонии подозревается в покушении на мошенничество. Видео: СУ СК РФ по Смоленской области.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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