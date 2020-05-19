19 Май 2020 2020-05-19T12:11:45+03:00

Губернатор Алексей Островский выразил надежду, что территория кардинально изменится, так как это произошло со сквером «Крылатые земляки»

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В Смоленске готовятся начать благоустройство площадки у танка Т-34. Ранее губернатор Алексей Островский посетил объект и выразил надежду, что территория «кардинально изменится».

- Я только что проезжал мимо реконструированного в прошлом году сквера «Крылатые земляки» на пересечении улиц Фрунзе и Кутузова в Заднепровском районе, и могу сказать, что сейчас, в вечернее время, он, конечно, выглядит совершенно иначе, чем это было ранее, - сказал глава региона. - Рассчитываю, что в День освобождения Смоленщины мы с вами здесь сможем встретиться и вместе со смолянами порадоваться благоустроенной территории.

Напомним, в ходе благоустройства территории планируется отреставрировать и сделать подсветку памятника «Танк Т-34», наружное освещение, уложить новую брусчатку, поставить лавочки и урны и обустроить парковку.

Напомним, в рамках программы «Комфортная городская среда» в 2020 году планируется обновить участок от памятника Федору Коню до нового Колеса обозрения. Также в столице региона приведут в порядок Парк Пионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU