19 Май 2020 2020-05-19T12:55:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске завершили ремонт скейт-парка – место для встреч и тренировки молодежи стало современнее и безопаснее, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее задачу обновить скейт-парк поставил перед руководством города глава Смоленской области Алексей Островский. Приоритетом было создать безопасное и современное место для юных жителей города.

За время ремонта рабочие вывезли более 15 тонн старых частей скей-парка. На этом месте появилось новое оборудование – 12 новых фигур сменили пять старых. Парк стал больше, поэтому любой спортсмен сможет найти себе место для катания и тренировок. Также планируется использовать обновленный скейт-парк для занятий студентов СГАФКСТ.

Ректор физакадемии Георгий Грец пообещал, что в скором времени на площадке появится освещение и камеры видеонаблюдения.

Напомним, в 2019 году региональная общественная организация «Экстрим клуб» получила субсидию для организации места для тренировок. В октябре было принято решение начать подготовку к строительству скейт-парка.

ИСТОЧНИК KP.RU