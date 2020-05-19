В Смоленске завершили ремонт скейт-парка
В Смоленске завершили ремонт скейт-парка – место для встреч и тренировки молодежи стало современнее и безопаснее, сообщает пресс-служба администрации региона.
Ранее задачу обновить скейт-парк поставил перед руководством города глава Смоленской области Алексей Островский. Приоритетом было создать безопасное и современное место для юных жителей города.
За время ремонта рабочие вывезли более 15 тонн старых частей скей-парка. На этом месте появилось новое оборудование – 12 новых фигур сменили пять старых. Парк стал больше, поэтому любой спортсмен сможет найти себе место для катания и тренировок. Также планируется использовать обновленный скейт-парк для занятий студентов СГАФКСТ.
Ректор физакадемии Георгий Грец пообещал, что в скором времени на площадке появится освещение и камеры видеонаблюдения.
Напомним, в 2019 году региональная общественная организация «Экстрим клуб» получила субсидию для организации места для тренировок. В октябре было принято решение начать подготовку к строительству скейт-парка.
ИСТОЧНИК KP.RU