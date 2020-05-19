2020-05-19T12:55:21+03:00
Общество

В Смоленске завершили ремонт скейт-парка

Более 15 тонн старых частей скей-парка сменили 12 новых фигур
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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После отмены режима самоизоляции смоляне смогут оценить новый скейт-парк. Фото: администрация Смоленской области.После отмены режима самоизоляции смоляне смогут оценить новый скейт-парк. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленске завершили ремонт скейт-парка – место для встреч и тренировки молодежи стало современнее и безопаснее, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее задачу обновить скейт-парк поставил перед руководством города глава Смоленской области Алексей Островский. Приоритетом было создать безопасное и современное место для юных жителей города.

За время ремонта рабочие вывезли более 15 тонн старых частей скей-парка. На этом месте появилось новое оборудование – 12 новых фигур сменили пять старых. Парк стал больше, поэтому любой спортсмен сможет найти себе место для катания и тренировок. Также планируется использовать обновленный скейт-парк для занятий студентов СГАФКСТ.

Ректор физакадемии Георгий Грец пообещал, что в скором времени на площадке появится освещение и камеры видеонаблюдения.

Напомним, в 2019 году региональная общественная организация «Экстрим клуб» получила субсидию для организации места для тренировок. В октябре было принято решение начать подготовку к строительству скейт-парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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