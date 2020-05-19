19 Май 2020 2020-05-19T17:00:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Смолян познакомят с музеями благодаря виртуальным экскурсиям. Региональное отделение «Единой России» запускает новый конкурс для сотрудников негосударственных музеев

«Дорогие друзья, добро пожаловать в наш онлайн-музей!» - фраза актуальная в сегодняшних условиях. Хранителям истории и традиций предлагается провести уникальную видео-экскурсию по своим музеям для широкого круга людей. Зрители смогут перенестись в самые дальние уголки региона, узнать об интересных фактах и внести понравившиеся экспозиции в список обязательного посещения.

«В первую очередь этот конкурс актуален для музеев, расположенных в маленьких селах и деревнях. Нам важно, чтобы о таких музеях писали в газетах, чтобы о них рассказывали. Так возникла идея предложить муниципалитетам провести виртуальные видео-экскурсии. Ведь сейчас, в период пандемии, это особенно актуально», - отметила координатор регионального партпроекта «ЕР» «Связь поколений» Нина Куликовских.

Рассказать об истории отдельных экспонатов, показать работу, которая ведется на базе музея и вокруг него - участники конкурса сами выбирают с чем именно знакомить зрителей. Согласно условиям, видео не должно превышать десяти минут. Оно может сопровождаться озвученным текстом и фоновой музыкой. Итоговые работы необходимо отправлять по адресу edinros67@mail.ru .

«Материалы будут размещаться на областном уровне, чтобы привлечь широкое внимание аудитории. В сентябре мы подведем итоги и отметим лучшие работы», - подытожила Нина Куликовских.

ИСТОЧНИК KP.RU