Глава комитета по транспорту появился в Смоленске
Кресло руководителя занял Сергей Кошенко
Глава комитета по транспорту появился в Смоленске. Фото: паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте.
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Глава комитета по транспорту появился в Смоленске. Кресло руководителя занял бывший военный Сергей Кошенко. Ранее Сергей Игоревич не имел отношения к городскому транспорту.
Ранее «КП» писала об увольнении руководителя комитета. Сергей Корецкий был переведен на другую должность в МБУ «СпецАвто».
ИСТОЧНИК KP.RU