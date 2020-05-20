20 Май 2020 2020-05-20T08:07:44+03:00

Глава комитета по транспорту появился в Смоленске. Фото: паблик "Смоленский транспорт" ВКонтакте.

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Глава комитета по транспорту появился в Смоленске. Кресло руководителя занял бывший военный Сергей Кошенко. Ранее Сергей Игоревич не имел отношения к городскому транспорту.

Ранее «КП» писала об увольнении руководителя комитета. Сергей Корецкий был переведен на другую должность в МБУ «СпецАвто».

ИСТОЧНИК KP.RU