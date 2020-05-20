20 Май 2020 2020-05-20T08:30:59+03:00

25-летний Владислав Лежнин не выходит на связь с 10 мая

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В Смоленской области ищут 25-летнего Владислава Лежнина. С 10 мая он не выходит на связь с родными. В ПСО «Сальвар» сообщили, что даже приблизительное место нахождения молодого человека неизвестно. Влад может находиться на территории от Московской области до Гагаринского района Смоленской.

Приметы пропавшего в ориентировке ниже.

В Смоленской области ищут молодого парня. Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее в Смоленске завершились поиски 33-летней женщины с татуировкой. Юлия Кречет не появлялась дома неделю, ее нашли живой.

ИСТОЧНИК KP.RU