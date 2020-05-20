2020-05-20T08:30:59+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут молодого парня

25-летний Владислав Лежнин не выходит на связь с 10 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области ищут молодого парня. Фото: ПСО "Сальвар".В Смоленской области ищут молодого парня. Фото: ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:

В Смоленской области ищут 25-летнего Владислава Лежнина. С 10 мая он не выходит на связь с родными. В ПСО «Сальвар» сообщили, что даже приблизительное место нахождения молодого человека неизвестно. Влад может находиться на территории от Московской области до Гагаринского района Смоленской.

Приметы пропавшего в ориентировке ниже.

В Смоленской области ищут молодого парня. Фото: ПСО "Сальвар".

В Смоленской области ищут молодого парня. Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее в Смоленске завершились поиски 33-летней женщины с татуировкой. Юлия Кречет не появлялась дома неделю, ее нашли живой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске началась высадка деревьев по заявкам
В Смоленской области ищут молодого парня
Глава комитета по транспорту появился в Смоленске
Смоленский губернатор и мэр отчитались о доходах
Смолян познакомят с музеями благодаря виртуальным экскурсиям
В Смоленске дочь угнала у отца дорогую иномарку
В Смоленске завершили ремонт скейт-парка
В Смоленске готовятся начать благоустройство площадки у танка Т-34
В Смоленске ФСБ задержала сотрудника УФСИН
На Смоленщине выявлено почти 1300 заболевших коронавирусом
Смоляне могут выиграть айфон 11
В Смоленской области начался выпуск медицинской спецодежды
В Смоленске началась работа по стрижке газонов
В Смоленске уволена глава департамента по соцразвитию
В смоленских «Вишенках» нашли коронавирус
Против бывшего смоленского судьи могут возбудить уголовное дело
В Смоленске автомобилист влетел в забор церкви и погиб
Стало известно, когда смоленские школьники будут сдавать ЕГЭ
Фельдшер Руднянской ЦРБ пожаловалась на невыплату доплаты
В Смоленске начала работать горячая линия для медиков
В Смоленске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса школьных музеев
На 5 улицах в Смоленске ограничат движение транспорта
56 новых случаев коронавируса зафиксировано на Смоленщине
Смоленский подросток погиб от удара током
В Вязьме мужчину спасли с балкона горящей квартиры
СКР проверит заявление смоленских врачей о невыплате зарплаты
В Смоленске на скульптуру надели маску