20 Май 2020 2020-05-20T11:40:51+03:00

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В Смоленской области зверски убили таксиста: 25-летнего мужчину жестоко избили, положили в багажник машины и подожгли, сообщает официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева.

По версии следствия, 18 мая он подвозил нетрезвого пассажира с одной из улиц Вязьмы за город. В дороге тот избил водителя и забрал все ценные вещи.

В настоящее время подозреваемый задержан. 22-летнего местного жителя ранее судимого за кражу и грабеж забрали из дома после того, как он пытался снять деньги погибшего с карты в одном из банкоматов.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU