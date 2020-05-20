2020-05-20T11:40:51+03:00
Происшествия

В Смоленской области зверски убили таксиста

25-летнего мужчину жестоко избили, положили в багажник машины и подожгли
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области зверски убили таксиста. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.В Смоленской области зверски убили таксиста. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.
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В Смоленской области зверски убили таксиста: 25-летнего мужчину жестоко избили, положили в багажник машины и подожгли, сообщает официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева.

По версии следствия, 18 мая он подвозил нетрезвого пассажира с одной из улиц Вязьмы за город. В дороге тот избил водителя и забрал все ценные вещи.

В настоящее время подозреваемый задержан. 22-летнего местного жителя ранее судимого за кражу и грабеж забрали из дома после того, как он пытался снять деньги погибшего с карты в одном из банкоматов.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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