В Смоленской области зверски убили таксиста
В Смоленской области зверски убили таксиста: 25-летнего мужчину жестоко избили, положили в багажник машины и подожгли, сообщает официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева.
По версии следствия, 18 мая он подвозил нетрезвого пассажира с одной из улиц Вязьмы за город. В дороге тот избил водителя и забрал все ценные вещи.
В настоящее время подозреваемый задержан. 22-летнего местного жителя ранее судимого за кражу и грабеж забрали из дома после того, как он пытался снять деньги погибшего с карты в одном из банкоматов.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU