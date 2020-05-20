В честь Ивана Клименко назовут сквер в Смоленске

20 Май 2020 2020-05-20T13:08:46+03:00

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В честь Ивана Ефимовича Клименко назовут сквер в Смоленске, сообщает областная администрация. Именем Почетного гражданина города планируют назвать территорию между улицами Карла Маркса и Ленина у первой гимназии. С соответствующим предложением выступил губернатор Алексей Островский.

Ранее о увековечивании памяти известного смолянина попросил его внук Алексей.

Напомним, Иван Клименко возглавлял Смоленский обком КПСС с 1969 по 1987 годы, после чего ушел на пенсию. Скончался 27 июня 2006 года. Похоронен в Смоленске на Братском кладбище.

На доме № 12а по улице Карла Маркса, где жил Клименко, а также на здании администрации Смоленской области установлены мемориальные доски.

ИСТОЧНИК KP.RU