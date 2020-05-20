На МЖД отремонтировали более 80 переездов в апреле-мае

20 Май 2020 2020-05-20T14:50:36+03:00

До конца года работы будут проведены еще почти на 300 переездах

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На железнодорожных переездах, расположенных на Московской железной дороге, ведутся ремонтные работы для обеспечения безопасности движения поездов и автомобильного транспорта. С момента начала ремонта в апреле на 81 переезде обновлен асфальт на участках дороги, находящихся в зоне ответственности ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе компании.

До конца года аналогичные работы будут проведены еще почти на 300 переездах, в том числе более чем на 40 переездах, расположенных в границах Смоленского региона МЖД.

В настоящее время на всех переездах в границах МЖД (1414 переездов, из них 211 – Смоленский регион) проводится комиссионный осмотр совместно с представителями ГИБДД и местных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU