20 Май 2020 2020-05-20T17:05:21+03:00

В Смоленске жители 7 улиц останутся без холодной воды. Фото: pixabay.com.

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В Смоленске жители 7 улиц останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. 21 мая Горводоканал проведет ремонтные работы на сетях.

В зону отключения попадают:

Коммунальная, д. 5 (школа № 25), 7, 10,

пр-т Гагарина, д. 17, 17а,

Памфилова, д. 1а, 3, 3а, 3б, 5, 7 (в т. ч. ЦТП), 9,

Тенишевой, д. 22,

Ново-Рославльская д. 3, 3а, 4, 5а, 7, 9, 11, 13,

Кирова, д. 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61,

Урицкого, д. 6, 8.

Воду отключат в 10.00, а вернут после того, как работы будут окончены.

Заказать водовоз можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее в столице региона началась высадка деревьев по заявкам. Горожан просят указать адрес и место, которое бы хотелось озеленить, а также координаты заявителя.

ИСТОЧНИК KP.RU