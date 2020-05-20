В Смоленске началась высадка деревьев по заявкам
Жителей столицы региона просят указать адрес, которое бы хотелось озеленить, и координаты заявителя
В Смоленске началась высадка деревьев по заявкам. Фото: из архива администрации г. Смоленска.
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В Смоленске началась высадка деревьев по заявкам. Работы проводит УК «Жилищник». Жителей столицы региона просят до конца недели сообщить адреса для высадки деревьев и свои координаты, чтобы можно было связаться по поводу точного места высадки, количества и сорта деревьев. Подробнее здесь.
Ранее в Смоленске начались работы по стрижке газонов и включают фонтаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU