20 Май 2020 2020-05-20T08:46:08+03:00

В Смоленске началась высадка деревьев по заявкам. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

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В Смоленске началась высадка деревьев по заявкам. Работы проводит УК «Жилищник». Жителей столицы региона просят до конца недели сообщить адреса для высадки деревьев и свои координаты, чтобы можно было связаться по поводу точного места высадки, количества и сорта деревьев. Подробнее здесь.

Ранее в Смоленске начались работы по стрижке газонов и включают фонтаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU