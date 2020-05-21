21 Май 2020 2020-05-21T08:50:36+03:00

В Смоленске из магазина украли кассу. Фото: Управления Росгвардии по региону.

Изменить размер текста: A A

В Смоленске из магазина украли кассу с деньгами, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону. 29-летний мужчина проник в помещение, разбив стекло витрины.

Однако далеко сбежать с похищенным подозреваемый не успел – наряд задержал его недалеко от места преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленской области зверски убили таксиста. 25-летнего мужчину жестоко избили, положили в багажник машины и подожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU