2020-05-21T08:50:36+03:00
Происшествия

В Смоленске из магазина украли кассу

29-летний мужчина проник в помещение, разбив стекло витрины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске из магазина украли кассу. Фото: Управления Росгвардии по региону.В Смоленске из магазина украли кассу. Фото: Управления Росгвардии по региону.
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В Смоленске из магазина украли кассу с деньгами, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону. 29-летний мужчина проник в помещение, разбив стекло витрины.

Однако далеко сбежать с похищенным подозреваемый не успел – наряд задержал его недалеко от места преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленской области зверски убили таксиста. 25-летнего мужчину жестоко избили, положили в багажник машины и подожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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