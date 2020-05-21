В Смоленске из магазина украли кассу
29-летний мужчина проник в помещение, разбив стекло витрины
В Смоленске из магазина украли кассу. Фото: Управления Росгвардии по региону.
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В Смоленске из магазина украли кассу с деньгами, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону. 29-летний мужчина проник в помещение, разбив стекло витрины.
Однако далеко сбежать с похищенным подозреваемый не успел – наряд задержал его недалеко от места преступления.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Смоленской области зверски убили таксиста. 25-летнего мужчину жестоко избили, положили в багажник машины и подожгли.
ИСТОЧНИК KP.RU