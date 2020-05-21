2020-05-21T09:30:06+03:00
Общество

В Смоленске озеленили газон у школы №33

Территорию украсили более 160 кустов барбариса и сирени
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске озеленили газон у школы №33. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске озеленили газон у школы №33. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске озеленили газон у школы №33, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Территорию украсили 126 кустов барбариса и 40 сирени.

Отмечается, что высадить растения просили жители микрорайона.

- Барбарис считается универсальным растением для ландшафтной посадки, отлично подходит для создания живых изгородей, нетребователен к почвам. Быстрорастущий кустарник прекрасно развивается в городских условиях, стойко переносит морозы и кратковременные засухи. Это красивое растение с пурпурно-красными листьями, - рассказали сотрудники администрации.

Ранее в Смоленске началась высадка деревьев по заявкам. Жителей столицы региона просят указать адрес и место, которое хотелось бы озеленить и координаты заявителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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