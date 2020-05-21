В Смоленске озеленили газон у школы №33
В Смоленске озеленили газон у школы №33, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Территорию украсили 126 кустов барбариса и 40 сирени.
Отмечается, что высадить растения просили жители микрорайона.
- Барбарис считается универсальным растением для ландшафтной посадки, отлично подходит для создания живых изгородей, нетребователен к почвам. Быстрорастущий кустарник прекрасно развивается в городских условиях, стойко переносит морозы и кратковременные засухи. Это красивое растение с пурпурно-красными листьями, - рассказали сотрудники администрации.
Ранее в Смоленске началась высадка деревьев по заявкам. Жителей столицы региона просят указать адрес и место, которое хотелось бы озеленить и координаты заявителя.
ИСТОЧНИК KP.RU