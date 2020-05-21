Врачи из Десногорска пожаловались на невыплату доплат
Врачи из 135-й части Десногорска пожаловались на невыплату президентских доплат в СКР по региону, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее некоторые из обратившихся уже позвонили на телефон горячей линии и рассказали о текущем положении. По всем обращениям организованы доследственные проверки.
Глава ведомства Анатолий Уханов пообещал взять расследование дел под личный контроль.
Напомним, телефон горячей линии, куда медики могут сообщить о невыплате зарплаты или доплаты за особые условия труда, с которыми им приходится сталкиваться, спасая людей с коронавирусной инфекцией - (8-4812) 38-17-88.
ИСТОЧНИК KP.RU