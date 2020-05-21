21 Май 2020 2020-05-21T10:33:49+03:00

Врачи из Десногорска пожаловались на невыплату доплат. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Медицинские работники 135-й части обратились в СКР по региону

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Врачи из 135-й части Десногорска пожаловались на невыплату президентских доплат в СКР по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее некоторые из обратившихся уже позвонили на телефон горячей линии и рассказали о текущем положении. По всем обращениям организованы доследственные проверки.

Глава ведомства Анатолий Уханов пообещал взять расследование дел под личный контроль.

Напомним, телефон горячей линии, куда медики могут сообщить о невыплате зарплаты или доплаты за особые условия труда, с которыми им приходится сталкиваться, спасая людей с коронавирусной инфекцией - (8-4812) 38-17-88.

ИСТОЧНИК KP.RU